AKP iktidarı liseler arasında en çok harcamayı dini eğitim için yaptı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:25

İktidarın dini eğitime yönelik kayırmacılığı, 2023 yatırım programındaki verilerle de ortaya kondu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012’den bu yana Anadolu lisesi inşaatları için 68.8 milyon lira harcarken imam hatipler için 10 yılda harcanan tutar ikiye katlandı ve 128 milyon lira oldu. Fen liseleri için yapılan harcama ise 8 yılda 25 milyon lirada kaldı.

2023 Yılı Yatırım Programı, önceki gün yayımlandı. Program, eğitimcilerin tepkisine karşın sürdürülen eğitimde dincileşmeyi ve iktidarın dini eğitim ağırlıklı politikasını gün yüzüne çıkardı. Programda, Anadolu lisesi, fen lisesi ve imam hatip lisesi yapımlarına yönelik harcanan tutarlar da yer aldı. Buna göre, sekiz ilde fen lisesi ile fen liselerinde öğrenci pansiyonu ve spor salonu yapımı için 2016-2025 yılları arasını kapsayan proje için 826 milyon 200 bin lira harcanması öngörüldü. Ancak 2016’dan bu yana yalnızca 25 milyon lira harcandı.

HARCANAMADI!

52 ilde Anadolu lisesi için 2012-2015 arasını kapsayan proje kapsamında 7 milyar 13 milyon 800 bin lira harcanması öngörüldü. 11 yılda yapılan harcama ise öngörülen tutarın çok altında kaldı ve 68 milyon 800 bin lira olarak kayıtlara geçti. İmam hatip liseleri için harcanan para ise fen ve Anadolu liseleri için harcanan tutarın çok üstüne çıktı. Programa göre, 37 ilde imam hatip lisesi ile bu liselerde konferans salonu, öğrenci pansiyonu ve spor salonu yapımı için 2013-2025 arasında 3 milyar 598 milyon 50 bin lira harcanacağı belirtildi. Ancak 2013’ten bu yana yapılan harcama 128 milyon 50 bin lira oldu.

MEB’in istatistiklerine göre 2013’te 708 olan imam hatip lisesi sayısı 2022’de 1693’e çıktı.