Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip mezununa mahkemeden ret
Ünlü şarkıcı Gülşen, geçen yıl bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmıştı. İmam Hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, Gülşen'in kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak 1500 liralık tazminat davası açtı.
İmam Hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen'in kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak 1500 liralık tazminat davası açtı.
MAHKEMEDEN RET
Akşam'da yer alan habere göre davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre ise, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.
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