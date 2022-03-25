AKP ilçe başkanından belediye çalışanına önce mobbing sonra darp iddiası

25 Mart 2022 Cuma, 19:06

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, 6 yıl önce Acıpayam Belediyesi’nin sağlık ve temizlik işleri bölümüne bağlı taşeron şirkette çalışmaya başladı.

AKP iktidarına muhalif olan isimlerle bir arada görülmesi üzerine AKP İlçe Başkanı Fikret Gümüş tarafından kendisine mobbing uygulanmaya başladığını iddia etti. Mehmet Yılmaz ilçe başkanı Fırat Gümüş’ün elinde bulunan telefonu daha önce defalarca kez elinden zorla alarak ekran görüntüsünü çektiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

GENEL BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ İLE FOTOĞRAFIM VAR DİYE SALDIRDI

Kendisine uygulanan mobbingden duyduğu rahatsızlık nedeni ile AKP ilçe başkanlığına giderek Gümüş’le konuşmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Gittiğimde partide toplantı vardı. Toplantı bittikten sonra tekrar ilçe başkanlığına gittim. Gümüş, Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar ve AKP Kadın Kolları Başkanı Cemile Arıkan ile olan görüşme kayıtlarıma bakarak 'bak bak kimlerle görüşüyorsun sen öyle' dedi. Bunun üzerine bana bu yüzden mi öyle davrandığını sorunca, ‘sen benim işime karışamazsın’ diyerek, çağırdığı ilçe yöneticileri Risalet İlgü ve İsmail Akyol ile beraber beni dövdü" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLUNCA AİLEMİ İŞTEN KOVMAK İLE TEHDİT ETTİ

Yaşananlar üzerine 23 Mart’ta karakola giderek şikayetçi olan ve darp raporu alan Mehmet Yılmaz, “Hukuki yollardan hakkımı aramamdan rahatsız olan ilçe başkanı bu sabah itibari ile babama ulaşarak şikayetimden vazgeçmemem durumunda beni işimden edeceğini söylemiş. Ancak ben yaşadıklarımın başkalarının da yaşamasını istemiyorum. Davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

“SÖYLEDİĞİ HİÇBİR OLAY YAŞANMADI”

Sözcü'ye konuşan Gümüş ise iddia edilen olayların yaşanmadığını belirterek, “Hiçbir şey yok. Çocuğu doldurmuşlar. Babası benim hem çocukluk hem de asker arkadaşım. Zaten güvenlik kamera görüntülerinden her şey ortaya çıkacak. Gerçek ortaya çıktıktan sonra utanmasınlar. Mobbing yok, darp yok. Benim sevdiğim bir çocuk. Çocuğa ezberletmişler. Birileri kullanmış. Nedir ne değildir ortaya çıkar. Darp etmemiz mümkün değil. Arkadaşımın oğlu” ifadelerini kullandı.