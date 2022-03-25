AKP ilçe başkanından belediye çalışanına önce mobbing sonra darp iddiası
Denizli’nin Acıpayam Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Mehmet Yılmaz, AKP İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve ilçe yöneticileri tarafından mobbing uygulandığı ve darbedildiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "Yıllardır mobbing uygulayan başkan önce beni darp etti, şimdi de babama şikayetimi geri almam için baskı uyguluyor. Ailemi beni işten çıkarmak ile tehdit ediyor" dedi. Gümüş ise; “Ne mobbing ne de darp olayı olmadı" dedi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, 6 yıl önce Acıpayam Belediyesi’nin sağlık ve temizlik işleri bölümüne bağlı taşeron şirkette çalışmaya başladı.
AKP iktidarına muhalif olan isimlerle bir arada görülmesi üzerine AKP İlçe Başkanı Fikret Gümüş tarafından kendisine mobbing uygulanmaya başladığını iddia etti. Mehmet Yılmaz ilçe başkanı Fırat Gümüş’ün elinde bulunan telefonu daha önce defalarca kez elinden zorla alarak ekran görüntüsünü çektiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
GENEL BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ İLE FOTOĞRAFIM VAR DİYE SALDIRDI
Kendisine uygulanan mobbingden duyduğu rahatsızlık nedeni ile AKP ilçe başkanlığına giderek Gümüş’le konuşmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Gittiğimde partide toplantı vardı. Toplantı bittikten sonra tekrar ilçe başkanlığına gittim. Gümüş, Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar ve AKP Kadın Kolları Başkanı Cemile Arıkan ile olan görüşme kayıtlarıma bakarak 'bak bak kimlerle görüşüyorsun sen öyle' dedi. Bunun üzerine bana bu yüzden mi öyle davrandığını sorunca, ‘sen benim işime karışamazsın’ diyerek, çağırdığı ilçe yöneticileri Risalet İlgü ve İsmail Akyol ile beraber beni dövdü" dedi.
ŞİKAYETÇİ OLUNCA AİLEMİ İŞTEN KOVMAK İLE TEHDİT ETTİ
Yaşananlar üzerine 23 Mart’ta karakola giderek şikayetçi olan ve darp raporu alan Mehmet Yılmaz, “Hukuki yollardan hakkımı aramamdan rahatsız olan ilçe başkanı bu sabah itibari ile babama ulaşarak şikayetimden vazgeçmemem durumunda beni işimden edeceğini söylemiş. Ancak ben yaşadıklarımın başkalarının da yaşamasını istemiyorum. Davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.
“SÖYLEDİĞİ HİÇBİR OLAY YAŞANMADI”
Sözcü'ye konuşan Gümüş ise iddia edilen olayların yaşanmadığını belirterek, “Hiçbir şey yok. Çocuğu doldurmuşlar. Babası benim hem çocukluk hem de asker arkadaşım. Zaten güvenlik kamera görüntülerinden her şey ortaya çıkacak. Gerçek ortaya çıktıktan sonra utanmasınlar. Mobbing yok, darp yok. Benim sevdiğim bir çocuk. Çocuğa ezberletmişler. Birileri kullanmış. Nedir ne değildir ortaya çıkar. Darp etmemiz mümkün değil. Arkadaşımın oğlu” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
- Sırp mankeni darbettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis
- Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
Video Haberler
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
En Çok Okunan Haberler
- Valilik duyurdu: 15 gün yasak
- Okula tabanca ve tüfekle geldi
- Rusya'da ayın oyuncusu Yusuf Yazıcı!
- Cemaat yurdunda şiddet: Babadan tepki çeken açıklama
- Salih Özcan'ın milli takım kararı belli oldu!
- AKP'li başkandan belediye çalışanına darp iddiası
- Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekor peşinde
- Biden, Ukrayna sınırında askerlere seslendi
- Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
- Rusya'dan kritik 'uzlaşma' açıklaması