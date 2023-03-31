Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz kimdir?
Milliyetçi Türkiye Partisi, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Peki, Milliyetçi Türkiye Partisi ne zaman kuruldu? Milliyetçi Türkiye Partisi genel başkanı kim?
Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP), 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.
MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?
Milliyetçi Türkiye Partisi (kısa adı MTP), 2010 yılında "Millî Cephe Hareketi" adı altında faaliyet göstermeye başladı. 26 Ağustos 2011 tarihinde bir beyanname ile ismi, bayrağı, ilkeleri, hedefi, çağrısı ilan edilerek kurulacağı açıklandı ve 24 Kasım 2011 tarihinde Ankara'da, Ahmet Yılmaz önderliğinde resmen kuruldu. MTP, 7 ana ilkesiyle "Türk Birliği için Türk Milliyetçiliği'ni savunan" siyasi partidir.
MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?
Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz'dır. Ahmet Yılmaz, Grup Ötüken müzik topluluğunun kurucusu ve solistidir.
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