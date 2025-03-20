AKP İzmir İl Binası’na yürümek isteyen öğrencilere polis engeli!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:58

KESK ve KESK’e bağlı sendikaların da destek verdiği yürüyüşte öğrenciler Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan posterleri taşıdı.

“Her yer İstanbul her yer direniş”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Hükümet istifa”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Tayyip istifa”, “İsyan devrim özgürlük”, “Diktatör Erdoğan”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları atan öğrenciler Küçükpark’a oradan da Bayraklı’daki Deprem Anıtı’na kadar yürüdü.

AKP İl Başkanlığı önüne gitmek isteyen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Yönünü değiştiren öğrenciler il binasına arkadan gitmeye çalıştı.

Polis ile karşı karşıya gelen göstericiler bariyeri yıktı.

Toma biber gazı ile müdahale etmeye başladı.