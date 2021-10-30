AKP, kamu mallarının özelleştirilmesinde seçim sonrasına hedef koydu

30 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

AKP, özelleştirme politikalarına tam gaz devam ediyor. Denize sıfır noktadaki kamu mülkleri için yeni kararlar alan AKP’nin hedefleri, 2023’te yapılacak seçim sonrasına uzanıyor.

Özelleştirmelere ilişkin yeni Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı. Bu kararlara göre Karayolları’na ait İzmir Seferihisar Payamlı’daki denize sıfır taşınmaz ile üzerindeki varlıkları özelleştirme kapsamına alındı. Söz konusu alan diğer özelleştirme yöntemlerinden birisi kullanılabileceği gibi satılabilecek de. Bu işlemler 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak. Aynı şekilde Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ’daki taşınmaz da özelleştirme kapsamına alındı. Bu taşınmaz için de süreç 2025 sonunda tamamlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait başkentin göbeğindeki arazilerin özelleştirilmesi için de ilk adım tamamlandı. Yenimahalle Akköprü’deki geniş arazilerin “ticaret-konut alanı, özel eğitim alanı, kültürel tesis, park-yol” yapılmasına ilişkin nazım imar planı değişiklikleri onaylandı.

30 TAŞINMAZ DAHA SIRADA

Ankara Çankaya Çayyolu-1 Mahallesi’ndeki taşınmaz için imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. Sakarya Arifiye Hanlı/Hanlıköy’deki parsellerin imar plan değişikliklerine de onay verildi. Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Samsun Havza Yeni Mahallesi’ndeki parselin “gelişme konut alanı ve park” olabilmesi için yapılan plan değişiklikleri onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da Türkiye genelindeki toplam 30 taşınmazı daha satmak için ilan yayımladı. Satışa çıkarılan yerler Ankara Gölbaşı, Amasya Merzifon, Balıkesir Altıeylül, Bayburt Demirözü, Bayburt Merkez, Bilecik Pazaryeri, Bitlis Ahlat-Tatvan, Elazığ Merkez, Eskişehir İnönü, Kastamonu Tosya, Kırklareli Babaeski, Niğde Merkez, Elazığ Merkez, Aydın Didim, Şanlıurfa Karaköprü ile İzmir Karşıya’da bulunuyor. Bu ilanlara ilişkin son teklifler kasım ve aralık aylarında verilecek. İlana konu taşınmazların en büyüğü ise Bitlis Ahlat’taki 30 bin 143 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz oldu.