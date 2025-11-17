AKP’li Şamil Tayyar'dan İBB iddianamesi ile ilgili çarpıcı iddia!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin yankıları sürerken, AKP’li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

"EN AZ İKİ EK İDDİANAME DAHA GELECEK, ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAKTIR"

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianamedeki şüpheli sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını öne sürerek, şunları kaydetti:

"İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde. Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.

Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılananların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir. Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.

Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum. İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

"TARAFLAR BİRBİRİNİ YARALASA VEYA BİRİ DİĞERİNİ NAKAVT ETSE BİLE..."

Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler, dar ve sabit gelirlilerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönmelidir.

Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır. Ve krizler kendi çözümünü üretir."