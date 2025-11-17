Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP’li Şamil Tayyar'dan İBB iddianamesi ile ilgili çarpıcı iddia!

AKP’li Şamil Tayyar'dan İBB iddianamesi ile ilgili çarpıcı iddia!

17.11.2025 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP’li Şamil Tayyar'dan İBB iddianamesi ile ilgili çarpıcı iddia!

İBB iddianamesine dair değerlendirmede bulunan AKP’li Şamil Tayyar, en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını ve şüpheli sayısının da artacağını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin yankıları sürerken, AKP’li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

"EN AZ İKİ EK İDDİANAME DAHA GELECEK, ŞÜPHELİ SAYISI ARTACAKTIR"

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianamedeki şüpheli sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını öne sürerek, şunları kaydetti:

"İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde. Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır. Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.

Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılananların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir. Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.

Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum. İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

"TARAFLAR BİRBİRİNİ YARALASA VEYA BİRİ DİĞERİNİ NAKAVT ETSE BİLE..."

Başta derin yoksulluk, ekonomik güçlükler, dar ve sabit gelirlilerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönmelidir.

Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır. Ve krizler kendi çözümünü üretir."

İlgili Konular: #AKP #iddianame #şamil tayyar #İBB soruşturma

İlgili Haberler

İBB iddianamesi yandaşları birbirine düşürdü! Şamil Tayyar canlı yayında tepki gösterdi: 'Yarın bunlar beraat ederlerse ne diyeceğiz?'
İBB iddianamesi yandaşları birbirine düşürdü! Şamil Tayyar canlı yayında tepki gösterdi: 'Yarın bunlar beraat ederlerse ne diyeceğiz?' Yandaş kanal TGRT'de İBB iddianamesi konuşurken soğuk rüzgarlar esti. AKP'li Şamil Tayyar, stüdyoda bulunan Avukat Yaşar Baş'ın kesin hükümler verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Tayyar, araya giren Fuat Uğur ile de gergin anlar yaşadı.
Doç. Dr. Deniz Tansi, iddianame kabul dahi edilmeden medya mahkemelerinin kurulduğunu söyledi: 'Siyaset suç değildir'
Doç. Dr. Deniz Tansi, iddianame kabul dahi edilmeden medya mahkemelerinin kurulduğunu söyledi: 'Siyaset suç değildir' Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Tansi "Hızlı ve adil yargılama olmalı. Siyaset yapmak, iktidara demokratik yollardan gelmek için çalışmak, muhalefet etmek, kurultay kazanmak, yargının konusu değildir. Siyaset suç değildir" dedi.
Cumhuriyet, İBB iddianamesine yönelik eleştirilerde öne çıkan kısımları derledi: Beklentileri karşıladı mı?
Cumhuriyet, İBB iddianamesine yönelik eleştirilerde öne çıkan kısımları derledi: Beklentileri karşıladı mı? 4 bin sayfalık İBB iddianamesinin yankıları sürüyor. Yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianamede, hiçbir delilin olmaması ve özensizce yazılması ise sıkça eleştirilen konuların başında yer alıyor.