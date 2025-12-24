AKP'li Şebinkarahisar Belediyesi, ilçedeki iş merkezini satışa çıkardı: 'Satılırsa 30 işçi işsiz kalacak'

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, belediyeye ait Kültür ve Alışveriş Merkezi’nin 325 milyon lira bedelle satışa çıkarılması tepkilere yol açtı.

CHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı, yaptığı basın açıklamasında satış kararını eleştirirken, iş merkezindeki kiracılar ve çalışanlar da bunun istihdamı olumsuz etkileyeceğini ve göç sorununu artıracağını belirtti.

"SATIŞTAN ELDE EDİLECEK KAYNAK NEREDE VE NASIL KULLANILACAK?"

CHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı Sezai Şenol, mülkiyeti belediyeye ait olan Kültür ve Alışveriş Merkezi’nin 60 yılı aşkın süredir ilçeye hizmet verdiğini belirterek, "Kimsenin satmayı düşünmediği, aksine 13 yıl önce yenileyerek modernize ettiği bu yapıyı bugün satmak istemek kabul edilemez. Tarih, binayı ilçeye kazandıran rahmetli Şahin Başkan'ı bu binayı yapan, mevcut belediye başkanını ise bu binayı satan başkan olarak anacaktır" dedi.

Alışveriş merkezinin ilçenin tam merkezinde yer aldığını ve Şebinkarahisar ticaretine önemli katkı sunduğunu vurgulayan CHP’li Şenol, "Bu yapı hem belediyeye gelir sağlayan hem de ilçede sembol haline gelmiş bir iş merkezidir. Bugün çok sayıda esnaf burada ticari faaliyetini sürdürmekte, ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Satarak bütçe açığını kapatmak, satarak borç ödemek sürdürülebilir bir yönetim anlayışı değildir. Varlık satarak günü kurtarırsınız ama geleceği kaybedersiniz. Şebinkarahisar’ın günü değil, geleceği kurtarılmalıdır. Satıştan elde edilecek kaynağın nerede ve nasıl kullanılacağı belediye tarafından açıklanmalıdır" diye konuştu.

Basın açıklamasına iş merkezinde faaliyet gösteren kiracılar ve çalışanlar da katılarak tepkilerini dile getirdi. Bir iş yeri sahibi, binada çok sayıda iş yeri bulunduğunu, bazı işletmelerde istihdamın oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 55 kişilik bir istihdamdan söz ediyoruz. Bu binanın satılacağını belediyeden değil, basın yoluyla öğrendik. Kiracılar olarak hiçbir şekilde bilgilendirilmedik, muhatap alınmadık" dedi.

"EN AZ 30 İŞÇİ İŞSİZ KALACAK"

Satış halinde kendilerine herhangi bir alternatif sunulmadığını da vurgulayan iş yeri sahipleri, "Yeni bir iş yeri bulup bulamayacağımız, çalışanların ne olacağı konusunda tek bir açıklama yapılmadı. Tahliye halinde birçok iş yeri kapanacak, birçok çalışan işsiz kalacak" ifadelerini kullandı.

Bir başka iş yeri sahibi ise binada 32 dükkan bulunduğunu, 60’a yakın ailenin bu merkezden geçimini sağladığını belirterek, "Bu satış gerçekleşirse en az 30 işçi işsiz kalacak. Esnafın yarısı ilçeden gitmek zorunda kalacak. Şebinkarahisar zaten pandemi sonrası ciddi bir göç verdi. Bu karar göçü daha da artıracak" dedi.