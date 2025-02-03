AKP milletvekili Mehmet Şahin’den tepki çeken ‘teğmenler’ çıkışı: ‘Anıtkabir yerine CHP’ye gitsinler’

MSB, 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından ise teğmenler Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Söz konusu durum hakkında ‘yorum’ yapan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin teğmenlere "Anıtkabir yerine CHP'ye gitsinler" ifadelerini kullandı.

AKP milletvekili Mehmet Şahin’den tepki çeken ‘teğmenler’ çıkışı: ‘Anıtkabir yerine CHP’ye gitsinler’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:49

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin katıldığı canlı yayında TSK’den ihraç edilen teğmenlerin Anıtkabir ziyareti için "Anıtkabir'e gideceğinize CHP genel merkezine" gitseydiniz yorumuyla tepki çekti. 

Şahin, şunları söyledi:

"TSK'ya siyaset karıştırmayalım diyorlar, daha bu 5 teğmen ve 3 subay, daha teğmen oldukları gün TSK'yı siyasetin içine soktular. Bir de siyasetten uzak olduklarını söylüyorlar. 

Türk siyasetinde 1960'tan bu yana gelen süreçleri de göz önünde bulundurmak lazım. 27 Mayıs'ı, 12 Mart'ı 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u unutmayalım. Talat Aydemir darbe girişimlerini de unutmamak gerekiyor. İsmet İnönü zamanında 1500 Harp Okulu öğrencisinin askeriyeden atılmasını da dillendirmekte fayda var.

Şimdi bunu konuşuyorsak bu ayrılma kararı verilen 5 teğmenin de bunu düşünmesi gerekiyordu. Anıtkabir'e gitmişler, resim vermişler.  Farkındaysanız bir süreç işletiyorlar. Anıtkabir'e gideceğinize CHP genel merkezini, genel başkanını ziyaret etseydiniz daha iyi olurdu. 

Bir kesim var, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri ihraç ettiler diyorlar. Tamamen yalan söylüyorlar ve bilerek bu işi sürdürüyorlar."


Etiketler: #Mehmet Şahin #Teğmen #Anıtkabir

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