‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözleriyle yemin eden teğmenler ihraç edilmişti: Bundan sonra ne olacak?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:31

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:34

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek ve kılıçlarını çekerek yemin eden ve yandaşlar ile iktidarın hedef tahtası hâline gelen Atatürkçü 5 teğmen ile 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına göre ihraç edildi.

Teğmenlerin bugün, gerekçeli kararın tebliği edilmesi için başvuracağı öğrenildi. Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak. Teğmenler, karara ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sonucun aynı kalması durumunda, eğitim öğrenim giderleri için tazminat ödeyecek.

KARŞI OYLARIN GEREKÇELERİ DE EKLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden “basın açıklaması” şeklinde duyurulan kararın gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin üç disiplin amirinin de “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” aldığını açıkladı.

YDK’de yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çoğunluğun “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” verilmesi yönündeki kararına bazı üyelerin şerh düştüğü, kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. “Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği”ne göre, ihraca ilişkin gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu gösteren hususlar ile kararın oy çokluğu ile alındığı belirtilecek. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanacak. Karara karşı oy kullanan YDK üyelerinin, gerekçelerine de kararda yer verilecek.

KARAR KESİNLEŞİRSE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

İhraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen “'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına” karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor. Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK’den ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek. Kararın kesinleşmesiyle tazminat ödemek zorunda da kalacaklar.

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne nedenle olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılanlara, devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor. Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.