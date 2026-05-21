AKP'nin çifte standardı: Yasaklarla anılan Gezi Parkı turistler için festival alanı oldu

1 Mayıs, 8 Mart veya toplumsal hafızada yer eden anma günlerinde İstanbulluların girişine polis barikatlarıyla kapatılan Gezi Parkı; UEFA finali için şehre gelen Aston Villa taraftarlarına özel bir "festival alanı" olarak tahsis edildi.

Parkın içine dev ekranlar, seyyar tuvaletler ve yiyecek-içecek stantları kurulurken, DJ'ler eşliğinde müzik yayını yapıldı. En dikkat çekici ayrıntı ise yıllardır uygulanan fiili içki kısıtlamalarının bir anda unutulmasıydı.

T24'ün aktardığına göre yalnızca maç bileti olan turistlerin alındığı alanda, taraftarlar için tam 30 bin litre bira hazır edildi ve satışlar 6 ile 9 Euro gibi fiyatlandırmalarla döviz üzerinden gerçekleştirildi.

VATANDAŞA YASAK, TURİSTE SERBEST

Asıl tartışma, hükümetin "Gezi" politikası üzerinden şekillendi. Türk vatandaşlarının hak arayışına veya toplanma özgürlüğüne yıllardır polis barikatlarıyla yanıt veren iktidarın, konu yabancı turiste geldiğinde "kamu düzeni" ve "asayiş" gibi kavramları rafa kaldırması dikkat çekti.

Ortaya çıkan bu tablo; yıllardır parkın kapalı tutulmasının gerçekte bir asayiş sorunu değil, tamamen politik bir tercih olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.