AKP oyları yüzde 30'un altında, Millet İttifakı önde

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki yaptıkları son araştırmada AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altında kaldığını duyurdu.

Can Selçuki, 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarında kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP’nin yüzde 29.9 oranında oy alarak yüzde 30’un altında kaldığı görülürken, CHP yüzde 25.7, İYİ Parti yüzde 15.3, HDP yüzde 11.7 ve MHP yüzde 9.4 oy aldı.

Ankette Türkiye’nin yönetim biçiminin nasıl olması gerektiğine yönelik sorulan soruya katılımcıların yüzde 63.2’si ‘Güç ve yetkilerin yasama, yürütme, yargı olarak 3’e ayrıldığı bir yönetim biçimi’, yüzde 19’u ‘Güç ve yetkilerin İslam’a ve şeriata uygun olduğu bir yönetim biçimi’, yüzde 17.8’i ise ‘Bütün güç ve yetkilerin tek merkezde toplandığı bir yönetim biçimi’ yanıtını verdi. Afgan sığınmacılarla ilgili soruya ise katılımcıların yüzde 78’i ‘Türkiye hiçbir şekilde Afgan sığınmacı kabul etmemeli’, yüzde 16.6’sı ‘Türkiye yalnızca kadın ve çocuk Afgan vatandaşlarına kapısını açmalı’, yüzde 5.7’si ‘Türkiye yalnızca eğitimli Afgan vatandaşlarına kapısını açmalı’ ve yüzde 5.3’ü ‘Türkiye Taliban’dan kaçan tüm Afganlara kapısını açmalı’ dedi.

İLK DEFA YÜZDE 30’UN ALTINDA

“AKP’deki düşüş trendi devam etti” diyen Selçuki ise “Bizim anketlerimizde ilk defa AKP, 2002 oy oranının altına indi. CHP’de bir artış ve İYİ Parti’de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor. AKP’den giden oy henüz muhalefete yönelmiş değil. İki taraf için de çıkartılacak bir ders var. İktidar oy kaybediyor ama muhalefet bu oyların adresi olamıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk defa AKP yüzde 30’un altına indi. Son 20 yıldır AKP, toplumdan en düşük desteği görüyor. Birçok sebebi var ama temel sebebi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun, özellikle gıda fiyatları üzerinde bir türlü söndürülememesi. Eylül 2020’den itibaren ekonomik beklentinin tamamen olumsuza dönmesiyle AKP’nin oylarındaki düşüş başladı” dedi.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye’den Yöneylem Araştırma’nın ağustos ayında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Millet İttifakı’nın oy oranının, Cumhur İttifakı’nın oy oranını geçtiği görüldü. Anket sonuçlarında AKP yüzde 31,5, MHP yüzde 8,2 oy alması ile Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranının yüzde 39,7 olduğu kaydedildi. CHP’nin yüzde 27,1, İYİ Parti’nin yüzde 14,7 oy oranı aldığı görülen araştırmada Millet İttifakı’nın toplam yüzde 41,8 ile oy oranını yükselttiği belirlendi. Ankette HDP’nin yüzde 10,3 oy aldığı kaydedilirken, DEVA yüzde 1,7 ve Saadet Partisi’nin ise 1,1 oy aldığı gözlemlendi.