“AKP seçim sandviçlerini BELTUR'dan dağıttı” iddiası İBB Meclisi’ne taşındı

09 Kasım 2021 Salı, 21:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde söz alan İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Filiz Öztürk Çelik, İBB iştiraklerinden BELTUR A.Ş.’nin Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında AKP teşkilatlarına yemek verildiği iddialarını soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Çelik, “BELTUR AŞ’nin Mart 2019 yerel seçim döneminde olağan dışı ve çok sayıda organizasyon düzenlediği, bu organizasyonların 24-31 Mart 2019 tarihleri arasında belediyemiz şirketleri adına Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiği ve 35 bin 675 kişiye 3 milyon 587 bin 500 liralık yemek etkinliği düzenlenmiş gibi faturalandırma yapıldığı öğrenilmiştir” dedi.

“SEÇİM SABAHI İLÇE TEŞKİLATLARINA VERİLEN SANDVİÇLER…”

Çelik, İBB yönetimi tarafından araştırılması için şu soruları yöneltti:

"30 Mart 2019 tarihinde İsper AŞ adına yapılmış olarak faturalanan toplam 11 bin 250 kişilik ve 1 milyon 125 bin lira bedelli akşam yemeği etkinliğine ait faturada ‘seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler-catering’ şeklinde bir açıklama yazıldığı doğru mudur?

‘Seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler-catering’ açıklamalı 5 bin kişi için yapılan bir başka yemek giderinin de 30 Mart 2019 tarihinde Hidiv Kasrı’nda Hamidiye A.Ş. şirketimizce yapılmış bir etkinlik olarak gözüktüğü iddiası doğru mudur?

"BEDELİ BELEDİYE ŞİRKETLERİMİZCE ÖDETTİRİLMİŞ MİDİR?"

İddialara göre, 24 Mart 2019 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında belediyemiz iştiraklerinden İsfalt AŞ, İstgüven AŞ, İGDAŞ, İsper AŞ, Belbim, Boğaziçi Yönetim AŞ ve bağlı iştiraklerimizden İSKİ adına “akşam yemeği, vefa buluşması” gibi adlarla düzenlenen ve toplam 24 bin 425 kişilik ve 2 milyon 462 bin 500 lira bedelli bulunan faturalar ile yerel seçim döneminde AK Parti il ve ilçe teşkilatlarına yemek vb. organizasyonlar düzenlenip, bedeli belediye şirketlerimizce ödettirilmiş midir?

Belediye şirketimiz Beltur AŞ tarafından söz konusu tarihler arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Galata Kulesi, Hidiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Malta Köşkü Beyaz Köşk, Küçük Çamlıca, Gülhane, Paşa Limanı, Sarı Köşk gibi mekânlarda ve catering olarak kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, kokteyl ve lunch box adı altında organizasyonlar yapıldığı, bu organizasyonlara ilişkin listelerin açıklama kısmında “seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler - catering, vefa buluşması yemeği, miting, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyaz Gezi VİP, fuar yemeği, AK Parti Grup, Binali Yıldırım, Binali Yıldırım’ın korumaları ve Beşiktaş ilçe teşkilatı” gibi ifadelere yer verildiği hususları doğru mudur?

“SAHTE BELGE ÜRETİLDİĞİ İHTİMALİ ARAŞTIRILMIŞ MIDIR?”

Yukarıda yer alan iddialar kapsamında kamu kaynaklarının AK Parti il teşkilatının siyasi çalışmaları için kullanılmış olabileceği, bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği ihtimali araştırılmış mıdır?

Bu etkinliğin gerçekte hangi kişi ve kurumlar adına düzenlendiğinin İBB ve İBB’nin şirketleri adına düzenlenmiş gibi gözüken etkinliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, yapılmış gibi gözüken etkinlikler nedeniyle yapılan giderleri başka bir amaç için kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile varsa amacı dışında etkinlikler nedeniyle oluşan kamu zararının ortaya çıkarılması ve ilgililerden tahsili için bir çalışma yapılmış mıdır?”

AKP'Lİ TÜRKYILMAZ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKINIZ VAR

CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik'in soru önergesini okumasının ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, geçmiş dönemde görev yapan meclis üyelerini ve bürokratları zan altında bırakıldığını söyledi.

Türkyılmaz, şunları söyledi:

“O defterler sizin elinizde şu anda. Eğer orada bir şey bulursanız o defterlerde buyurun gerekli soruşturmaların, süreçlerin başlatılması için yetki de sizde, başlatın. Asla kabul etmediğimizi, bir devri sabık oluşturma derdiyle bu soruların sorulduğunu kamuoyuyla buradan paylaşmak istiyoruz. İlla birilerinin re'sen hareket etmesine gerek yok. Sizin de suç duyurusunda bulunma yetkiniz ve hakkınız var.”

SORUŞTURMA DOSYASINA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN EL KOYDUĞU HATIRLATMASI

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağ ise İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyalardan birinin bu olduğunu söyledi. Kösedağ, "Bir bilgi vereyim. Valilik soruşturmaya izin vermediğinden biz bunları soruşturma açamıyoruz. Evet bu İçişleri Bakanlığı'nın da el koyduğu dosyalardan bir tanesi. Ama o günle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu iddialarla ilgili, yemek yenmediyse bile bir şeyler yenmiştir diyorum" diye konuştu.