AKP sosyetesi, Cemal Kalyoncu’nun teknesini konuşuyor

18 Eylül 2021 Cumartesi, 06:00

AKP sosyetesi, Kalyon Holding’in sahibi Kalyoncu’nun teknesini konuşuyor. 40 metrelik teknenin fiyatı, donanımda yapılan değişiklikler hariç 20 milyon dolar. İstanbul Havalimanı için devlete ödenecek kiralar ertelenip işletme süresi iki yıl uzayınca teknenin boyu da uzamış haliyle...

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İŞLETME UZAYINCA TEKNENİN BOYU DA UZADI

AKP sosyetesinin son dedikodusu da Kalyon Holding’in sahibi Cemal Kalyoncu’nun teknesi. Malum beşli müteahhit konsorsiyumundan Kalyon Holding. İstanbul Havalimanı’nın yapımı ve işletmesinde de AKP’nin kadrolu müteahhit şirketlerinden. Pandemi döneminde havalimanı gelirlerinde düşüş yaşandığı için devlete ödeyecekleri kiralar, faiziyle birlikte ertelenmiş, işletme süresi de iki yıl uzatılmıştı.

Eh kiralar ertelenip havalimanının işletmesi de iki yıl uzayınca Cemal Kalyoncu’nun almayı düşündüğü teknenin boyutu da uzadıkça uzadı. Princces marka bir tekne aldı ki boyutu tam 40 metre. Türkiye’de bu kadar uzun tekne sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İç donanımında yapılan değişiklikler hariç fiyatı 20 milyon dolar deniyor.

Üç katlı tekne 600 metrekarelik bir tabana oturuyor. Misafir banyoları yerden ısıtmalı. Jet ski ve bot garajı bilem var. Yalnız saatte 330 litre yakıt tüketiyor. Mercedes S modelinin yakıt deposu 80 litre. Varın düşünün yakıt giderini. Marina giderlerini saymayın Göcek’te kendi marinasına çekiverir ne olacak?

Aman canım bize ne!

Bodrum’da altı odalı bir evin 70 milyondan başladığı Mandarin sitesinde oturan Kalyoncu bizim eski zenginlerin 20 metrelik teknelerine ve yerli yatlara binecek değil ya?

Bu dönemin en fazla ihale alan müteahhidi itibardan tasarruf ederse ele güne karşı ayıp olur zaten.

Fotoğraf: Temsilidir.

