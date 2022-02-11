CHP'li Özgür Özel'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e çok sert 'elektrik' yanıtı

11 Şubat 2022 Cuma, 17:16

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelen zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. AKP’li Çelik, “Sn. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor” dedİ.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır" ifadelerini kullandı.

"HESAP VERECEK"

Çelik'e yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Çelik'e "Elektrik faturalarına fahiş zamlar mı demokratik?" diye sordu.

Elektrik zammının enflasyona yansımaması için yılbaşı gecesi yapıldığını ifade eden Özel, "Halka pusu atanlar, millete kumpas kuranlar, HESAP VERECEK!" şeklinde konuştu.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

Elektrik faturalarına fahiş zamlar mı demokratik?

Dar gelirleri karanlığa borca krediye mahkum etmek mi siyaset?

Enflasyona yansımasın, maaşlar artmasın diye bekletip elektrik zammını yılbaşı gecesi yapmak mı siyaset?

Halka pusu atanlar

Millete kumpas kuranlar

HESAP VERECEK!