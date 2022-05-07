AKP Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin Türkiye'deki nüfusunun tartışıldığı ve siyasette de gerilimlere neden olan gündeme ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şöyle;
"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.
Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.
Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."
Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 7, 2022
Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.
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