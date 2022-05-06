AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ümit Özdağ' açıklaması: 'Açık provokasyondur'

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:03

Kendisi için, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet eden ve tek başına İçişleri Bakanlığı'nın önüne çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma sabahı saat 10.40 civarında TBMM önüne gelmişti.

Özdağ, buradan İçişleri Bakanlığı’nın protokol kapısına yürümek istemiş ancak polisin engeliyle karşılaşmıştı.

Gerilim sürerken; AKP'den 'Ümit Özdağ' açıklaması geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Soylu'ya sahip çıktı.

"AÇIK PROVOKASYONDUR"

Sosyal medya hesabı üzerinden art arda paylaşımlarda bulunan Çelik, yaşananları "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!" sözleriyle değerlendirdi.

"KÖTÜ NİYETLİ ÇABA"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor."

"Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir."

"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra da geçit vermeyecektir!"

"Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir."

"Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."