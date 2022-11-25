AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Konya'daki vahşetle ilgili açıklama

25 Kasım 2022 Cuma, 20:09

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından 2 kişi tutuklandı.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: