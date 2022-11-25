AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Konya'daki vahşetle ilgili açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkenceyle ilgili olarak, "Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya’daki kahredici görüntülerin ardından valiliğimiz ve belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır" dedi.
AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından 2 kişi tutuklandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya’daki kahredici görüntülerin ardından valiliğimiz ve belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır.
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