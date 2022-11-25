Şahan Gökbakar'dan Konya'daki vahşete çok sert tepki: 'O küreği var yaaaa...!'

25 Kasım 2022 Cuma, 17:47

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."

TEPKİ YAĞDI

Vahşet görüntülerine aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

#KonyadaKatliamVar etiketi, gün boyu Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralarda kaldı.

GÖKBAKAR: O KÜREĞİ VAR YAAAAA!

Yaşananlara sessiz kalmayanlardan biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "O küreği var yaaaa...! İnsan mısınız siz?" ifadelerini kullandı.