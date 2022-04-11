AKP toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapıldı
AKP Gençlik Kolları’nın, “Gençlikle Buluşma” başlıklı toplantısı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlendi. Buluşmaya AKP milletvekilleri ve il yöneticileri katıldı. Çekilen fotoğrafta AKP’li gençlerin devlet kurumundaki etkinlikte, halı olan bir odada, ayaklarında galoşla bulunmaları dikkat çekti.
Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, AKP Gençlik Kolları tarafından “Gençlikle Buluşmak” toplantısı düzenlendi.
Etkinliğe AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AKP MYK üyesi Coşkun Keklik, Abdulkadir Ünal, AKP Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve üniversite öğrencileri katıldı. Toplantının düzenlendiği salonda Türk bayrağı vardı, ancak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı olmaması dikkat çekti. Çilez, “Gençlerimizle bir araya geldik. Gözlerindeki pırıltı, yüreklerindeki heyecan bizim gayretimizi ve şevkimizi artırmada en büyük motivasyonumuz” paylaşımını yaptı. AKP Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ise “Gençlerle ramazan buluşması; Siz, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz” şeklinde paylaşım yaptı.
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