AKP toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapıldı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, AKP Gençlik Kolları tarafından “Gençlikle Buluşmak” toplantısı düzenlendi.

Etkinliğe AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AKP MYK üyesi Coşkun Keklik, Abdulkadir Ünal, AKP Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve üniversite öğrencileri katıldı. Toplantının düzenlendiği salonda Türk bayrağı vardı, ancak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı olmaması dikkat çekti. Çilez, “Gençlerimizle bir araya geldik. Gözlerindeki pırıltı, yüreklerindeki heyecan bizim gayretimizi ve şevkimizi artırmada en büyük motivasyonumuz” paylaşımını yaptı. AKP Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ise “Gençlerle ramazan buluşması; Siz, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz” şeklinde paylaşım yaptı.