AKP ve MHP alkol satışına savaş açtı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:43

AKP tarafından 2013 yılında 4250 Sayılı ‘’İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda” bir değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, alkollü mekanlar ile alkol satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması gerekiyor.

Bu kanuna göre de tekel bayi açmak isteyenler, alkollü içki satmak isteyen zincir marketler ile alkollü içki satışı yapmak isteyen eğlence mekanları bulundukları ilçe belediyesinden “mesafe uygunluk yazısı” almak zorunda. İlçe belediyesi de alkol satışı yapılacak yerin eğitim kurumları ile ibadethanelere en az 100 metre mesafede olup olmadığını ölçüm yaparak tespit ediyor ve 100 metreden fazla uzaklıktaysa ücret karşılığında “mesafe uygunluk yazısı” hazırlıyor. Ardından da alkol satmak isteyen kişi, mekan sahibi veya market bu belgeyle ruhsat başvurusunda bulunuyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ilçede alkol satışına engel olmak için tartışmalara neden olacak bir karara imza attı. Sancaktepe Belediyesi, tekel bayiler, alkol satışı yapmak isteyen zincir marketler ve eğlence mekanları için 3 bin 500 TL’ye verdiği mesafe uygunluk yazısına 2022 yılında geçerli olmak üzere zam yapma kararı aldı.

REKOR ARTIŞ YAPTILAR

Sancaktepe Belediye Meclisi’nde AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla geçen teklifle, tekel bayiler 3 bin 500 TL olan mesafe uygunluk yazısı ücreti 11 kattan fazla artırılarak tam 40 bin TL’ye çıkarıldı. Alkol satmak isteyen zincir marketler ile eğlence mekanları için de 3 bin 500 TL’ye verilen mesafe uygunluk belgesi 17 kattan fazla artırılarak 60 bin TL’ye çıkarıldı.