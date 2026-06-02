AKP'ye geçen Çerçioğlu, CHP'li ilçelere hizmeti kesti: 10 başkandan 'ilaçlama' açıklaması

2.06.2026 11:03:00
ANKA
Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama görevini yerine getirmemesi nedeniyle sivrisinek ve haşare sorununun halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini belirterek, yurttaşların mağdur olmaması için ilaçlama hizmetinin kendileri tarafından yapılacağını duyurdu.
Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kentteki ilaçlama sorununa ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz! İlaçlama ile ilgili yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmemiş olması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sivrisinek ve haşere istilasıyla vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu ihmalkârlığa seyirci kalamayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerine getirmediği ilaçlama hizmeti, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Halk sağlığı ihmale teslim edilemez."

AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun başkan vekilleri CHP'den seçildi AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği belediye meclisindeki başkan vekilliği seçimlerinde CHP'nin gösterdiği adaylar seçildi.
Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi sonrası şirketi Jantsa’ya ‘VIP’ statü! CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun aile şirketi Jantsa, ilk kez “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” (DTSŞ) listesine alındı. Bu statüyle birlikte şirkete sağlanan ayrıcalıklar dikkat çekti.
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, suç duyurusunda bulunacağım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tehditlere karşı topukladı, AK Parti’ye katıldı. Şimdi Aydın’da sokağa çıkamıyor” sözleri ile eleştirdiği AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.