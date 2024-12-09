AKP yönetimindeki ilçelerde 2023’te yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 07:34

AKP yönetimindeki Kızılcahamam Belediyesi’nin 2023 Sayıştay raporlarında, belediyenin gecekondu fonu olarak ayırdığı fonun mevzuatta belirtilenin aksine belediyenin cari işlemlerinde kullanıldığı görüldü. Mevzuat kapsamında söz konusu fonun TOKİ’nin izni kapsamında yapılan projelerde halk konutu, geçici misafirhane, ıslah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzeri harcamaları için kullanılması gerekiyor.

2023’te AKP yönetiminde olan Nallıhan Belediyesi’nin, sokak hayvanları için bütçe ayrılmadığı görüldü. Yasa kapsamında, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için belediyenin kesinleşmiş bütçesinin binde 5’i kadar bütçe ayırması gerekiyor. Belediye bünyesinde hayvan bakımevi de bulunmuyor.

Nallıhan Belediye Meclisi’nin 1 Temmuz 2019’da vermiş olduğu karar kapsamında, Nasuhpaşa Mahallesi’ndeki belediyeye ait taşınmazın bir derneğe süresiz tahsis edildiği görüldü.

DOĞRUDAN TEMİN SINIRLARI AŞILDI

2023’te AKP yönetiminde olan Kahramankazan Belediyesi’nde ve halen AKP yönetiminde olan Kızılcahamam Belediyesi’nde doğrudan temin usulüyle yapılan ihale sınır tanımadı. Raporlarda, Kamu İhale Yasası’nın ilgili maddesine göre belediyeler öngörülen yüzde 10’luk sınırı aşarken Kamu İhale Kurulu’ndan görüş almadı. Kahramankazan Belediyesi’nde, doğrudan temin yöntemiyle yapılabilecek harcama limitinin 11 milyon 749 bin 846 lira olarak görünmesine karşın belediye, 114 milyon 108 bin 926 liralık harcama yaptı. Belediye, bütçeye bu amaçla konulan ödeneğinin yüzde 10’unu 102 milyon 359 bin 79 lira aşmış oldu. Kızılcahamam Belediyesi ise harcama sınırının 14 milyon 365 bin 301 lira olmasına karşın doğrudan temin yöntemiyle 35 milyon 904 bin 545 liralık harcama yaptı.

Öte yandan Kızılcahamam Belediyesi’nin ihaleye çıkış sürecinde yasaklılar listesini kontrol etmediği, ihaleye girme yasağı bulunan kişilere ihale verdiği ortaya çıktı.