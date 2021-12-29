CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru!
Yap işlet devret modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısına ulaşamayarak adından sıklıkla söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yeni verileri paylaştı.
Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'nda işler yolunda gitmiyor. Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayarak dünyada adından söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, "AKP, Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı" dedi. 2021'in ilk 11 ayına ilişkin verileri paylaşan CHP'li vekil, garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 207 bin 921 olduğuna buna rağmen gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 966 da kaldığına dikkat çekti.
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Yeni yıla girerken??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 29, 2021
AK Parti, Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı.
2021 (ilk 11 ay)
Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921
Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966
Hata payı: % 99
Garanti ödemesi: 6.359.718 Avro
Kaynak: Sayıştay, Cimer https://t.co/nWoAzyme1Y pic.twitter.com/5cXTkzoPs2
2044 YILINA KADAR...
50 milyon avroluk yatırım maliyeti olan şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon avroluk garanti ödemesi yapmıştı.
Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7 bin 429'da kalmış ve hata payı yüzde 99 ile inanması güç bir seviyeye ulaşmıştı.
Pandemi öncesinde de 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen yolcu sayısının sadece yüzde 6'sına ulaşabilmişti.
İC İçtaş, 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkına sahip.
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