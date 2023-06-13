AKP’de milletvekili transferi planları: Gözler DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nde

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:03

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:06

Seçimlerin ardından partilerin meclisteki dağılımı da belli oldu. Buna göre mecliste AKP’nin 263, CHP’nin 130, MHP’nin 50, İYİ Parti’nin 44, DEVA’nın 15, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili var. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin vekilleri meclise aynı ittifakta olduğu CHP’nin listelerinden girmiş oldu.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan ise konu ile ilgili önemli kulis bilgileri aktardı. Bu bilgilere göre, AKP’de DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden transfer yapılabilecek ‘zayıf halkalar’ konuşuluyor ve hatta bu üç partiden bazı isimlerle dolaylı temas kurulduğu iddiası da mevcut.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güç birliği yapmak adına ittifaka aldığı toplam yüzde 2.5’luk oya sahip partilerin mevcut durumda mecliste 35 milletvekili buluyor. Aktarılan kulise göre, partisinin yüzde 7 oy kaybetmesini hazmedemeyen Erdoğan ve ekibi, kritik oylamalara kendilerinden çok da farklı düşünmeyen küskün eski arkadaşlarına başını çevirebilecek.

Peki, kim bu zayıf halkalar? Kulis bilgileri parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz edildiğine işaret ediyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı.