AKP'deki oy kaybının nedenini açıkladı: 4 madde ile anlattı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 07:24

ORC Araştırma Şirketi, 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını geçen günlerde açıklamıştı.

Buna göre, AKP'nin oyu yüzde 28 olarak belirlendi.

Seçmene, "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Mehmet Pösteki, AKP'de yüzde 15 oy kaybı olduğunu belirtti.

Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti'nin oy oranı yüzde 28. Oy kaybı yaklaşık yüzde 15. Bu sonuç; strateji üretemeyen, toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, okusa da umursamayan, ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir."



