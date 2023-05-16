2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP’den 28 Mayıs için 'yurtdışı' itirazı!

AKP, yurtdışında kurulacak olan sandık sayısı ve oy gününün azaltılmasına yönelik düzenlemeye itiraz etti. CHP de ikinci turda bazı ülkelerde oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine itiraz etmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:33
AKP’den 28 Mayıs için 'yurtdışı' itirazı!
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CHP'nin ardından AKP de 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenleme ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

"SANDIK SAYILARI ARTIRILMALI, SÜRE UZATILMALI"

YSK'ye sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.”


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