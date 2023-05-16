Son dakika... CHP'den YSK'ye 'yurtdışı' itirazı: 'Maç devam ederken kural değiştirilmez'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:11

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüksek oy çıkan ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK önünde açıklama yaptı.

"MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ"

YSK'ye başvuru yaptıklarını belirten Erkek, "Kurulumuz biraz sonra toplantısında gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ediyor, bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez" ifadelerini kullandı.

Muharrem Erkek, şöyle devam etti:

"Daha önce YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca ikinci tura kalması halinde yurtdışındaki oy kullanma tarihleri belirlenmişti. 20-24 Mayıs olarak belirlendi. Dün akşam alınan bir kararla iki güne indiriliyor. Kimi ülkelerde farklı uygulamalar... Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmek gerekir."

"İLK TURUN KAZANANI YOK"

"Bunun için başvuru yaptık. Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz" diyen Erkek, "Çünkü yurtdışı seçmenler de tüm planlarını bu kararlara göre yapıyorlar. Seçimin ikinci tura kalmasına göre seçmenler planlamalarını yaptılar. Maç devam ediyor, maç bitmedi. İlk maçın kazananı da yok... Önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir" ifadelerini kullandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ: BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Son olarak, CHP'nin YSK'ye itirazı kabul edildi. Buna göre yurtdışında oy verme süresi uzatıldı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Erkek, "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" dedi.

CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi.

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler. — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 16, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma süresinin kısaltılması kararına itiraz edileceğini duyurmuştu.

Özcan, Twitter paylaşımında “Sayın Genel Başkanımız'a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLI: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bazı yurtdışı çevrelerde oy kullanma günlerinin azaltılması ile ilgili itiraz dilekçemizi YSK'ya sunduk. Bugün görüşülecek. Dilekçemiz ?? pic.twitter.com/JRqVWYiceU — Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 16, 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yayınladığı açıklamada gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs arasında yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Washington ve Ottawa büyükelçilikleri ise cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma süresinin 20-21 Mayıs'ta olacağını ve sadece 2 gün süreceğini duyurdu.