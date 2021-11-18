AKP’den belediye başkan aday adayı olan Fatih Erol, AKP’li belediyelere çok sayıda iş yapmış
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Fatih Erol’un yönettiği şirket, AKP’li belediyelerden çok sayıda ihale aldı. Şirket son üç yılda, Gaziosmanpaşa’dan yedi, Eyüpsultan’dan iki, Sultangazi’den dört ihale kazandı.
AKP’den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Fatih Erol’un başkan olamadığı Gaziosmanpaşa Belediyesi ve diğer AKP’li belediyelerden çok sayıda kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı.
Avukat Fatih Erol, 2014 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı oldu. Belediye başkanlığı için aday gösterilmeyi başaramayan Erol, belediyenin ihalelerine adeta abone oldu. Erol’un yönetim kurulu başkanı olduğu FSM İletişim Organizasyon AŞ isimli şirketi ihalelerin tamamını AKP’li belediyeler ve bakanlıklardan aldı. Şirket sadece son üç yılda kazandığı 20 ihalenin yedisini daha önce aday adayı olduğu AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden, ikisini Eyüpsultan Belediyesi’nden ve dördünü de Sultangazi Belediyesi’nden aldı. Küçükçekmece, Güngören, Kâğıthane Belediyeleri de Erol’un önceki yıllarda çok sayıda ihale aldığı AKP’li belediyeler arasında.
AKP PAYLAŞIMLARI
Erol’un ihaleleri aldığı 2019 yılında AKP Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu’nu makamında ziyaret etmesi de dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Gençlik Meclisi’nde görev aldığı da özgeçmişindeki bilgiler arasında yer alıyor. Erol, geçen şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah’ın izni ile çarşamba günü il kongremizde il başkanımız olacak olan Osman Nuri Kabaktepe başkanımızı tebrik ediyor, başarılı olacağına, bayrağı ileriye taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullanıyor. Kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığımız Erol, görüşme talebimize yanıt vermedi.
Gazetemizin sorularına yanıt veren Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilisi ise usulsüzlük söz konusu olmadığını, ihaleler için yüz yüze dahi gelinmediğini, Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) çevrimiçi olarak yapıldığını savundu.
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