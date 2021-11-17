Şahinbey Belediyesi başkanının ortağının akrabası, belediyenin üç iştirakinde birden yönetici

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun iş ortağının akrabasının aynı anda belediyenin iki iştirak şirketinde genel müdür, bir iştirak şirketinde de yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. İlçe belediyesinin CHP’li üyesi Uğur Kalkan tepki gösterdi.

Belediye başkanı Tahmazoğlu’nun META Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi bulunuyor. Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre bu şirketin ortakları arasında Muhammed Ersöz de var. Ersöz, 4 Şubat 2024 tarihine kadar şirkette müdür olarak yer aldı. Ersöz’ün kayınbiraderi Ömer Ahmet Yıldırım’ın eşi Buket Yıldırım’ın belediye iştiraklerinde birden çok görev aldığı görülüyor.

GÖREVLER KAYITLARDA

Şirketler ve görev sürelerine ilişkin bilgiler özetle şöyle:

Ticaret Sicili Gazetesi’nde 19 Ekim 2020’de yayımlanan sayısında Yıldırım’ın BELYÖN İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne atandığı duyuruldu. Yine aynı tarihli gazetede Şahinbey Belediyesi Personel Anonim Şirketi’nde de aksi karar alıncaya kadar genel müdür olarak seçildiği aktarıldı. 30 Ekim 2020 tarihli sayıda ise Yıldırım’ın Katılım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeliğine 3 Haziran 2023 tarihine kadar seçildiği belirtildi. Aynı sayıda Yıldırım’ın bir yıl süreyle yönetim kurulu başkanlığına seçildiği bilgisi de yer aldı.

‘BURADA BİR ÇELİŞKİ VAR’

Gazetemizde yayımlanan 50 bin lira sermayeyle kurulan Tahmazoğlu’nun damadı Abdullah Aksu’nun şirketinin aldığı ihalelere ilişkin haberimizin ardından Tahmazoğlu’nun hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Uğur Kalkan, “Bu atamadan önce görevi sona eren-erdirilen çok kişi olduğu görülüyor. Yine de bunun aynı kişinin üç şirkete birden atanmasının gerekçesi olabileceğini düşünmüyorum. Şahinbey Belediye Başkanı’ndan açıklama bekliyorum” dedi.