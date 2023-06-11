Yeni Akit yazarından AKP'den istifa eden Suat Kılıç'a: Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi

Yayınlanma: 11.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 11.06.2023 - 11:57

Yandaş Yeni Akit’in yazarlarından biri olan Sinan Burhan, AKP'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi'ne geçen Suat Kılıç'la ilgili bir yazı kaleme aldı.

Burhan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Erdoğan’ın ekmeğinin tuzu yok. Kimin elinden tutmuşsa hep yarı yolda bırakmış. Dün başbakan yaptığı, başbakan yardımcısı yaptığı kişiler Erdoğan’ı yarı yolda bırakmış. Hep ihanet hep hep ihanet… Sn. Erdoğan da acaba bu durum niye böyle diye sormalıdır? Çünkü etrafındaki üç-beş kişi, medyadan üç-beş kişi bu isimleri parlatıyor. Devir imaj devri. Erdoğan’ı Erdoğan yapan Kasımpaşalı olmasıdır. Garip gurebanın duasıdır. Sentetik adamlara değer verme dönemi bitmelidir?

“MAKAM VERİLMEYİNCE İSTİFA”

Ak Partili yetkililere sordum. Neden istifa etti diye? Suat Kılıç önce MKYK’ya girmeyi bekledi. Sonra vekillik bekledi. En son bakan olmayı bekledi. Bunlar da olmayınca istifa etti. Madem istifa edecektin. Neden aylar önce istifa etmedin? Madem, Ak Parti ve Erdoğan yanlış yaptı. O zaman istifa etseydin. Bakan olamayınca istifa ettin. Milletimiz samimi olanla samimi olmayanı ayırıyor. Ak Parti’den hakiki nedenlerle istifa etseydi başımın üzerinde yeri olurdu. Makam verilmeyince istifa… Yok, yok olmaz.

“NE GİYİMİ NE DAVRANIŞLARI…..”

AK Parti tabanı Suat Kılıç nedeniyle Sn. Erdoğan’a çok kızdı. Dar kesim pantolon, İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı. Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi. Hadi giyimi boş ver. Bakanlık yaptığı dönemde gittiği her ilde girmiş olduğu hava, kibir dillere destan.”

AKP’de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kılıç Yeniden Refah Partisi’ne geçme kararı alırken rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.