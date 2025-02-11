AKP’den seçilemeyen Mehmet Zeki Peker, Antalya’da hastane yapacak: Vekil olamadı ama ihaleler art arta

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

Zey Yapı isimli şirketin AKP’den Bitlis milletvekili adayı olup seçilemeyen Mehmet Zeki Peker’in aile şirketi olduğu ifade ediliyor. Peker, söz konusu şirket adında inşaat halindeki birçok projeyi ziyaret ediyor. Şirket 2013 yılından bu yana 23 kamu sözleşmesine imza attı. Bu ihalelerin sözleşme bedeli 14 milyar 971 milyon 376 bin TL.

Şirket, Manisa Akhisar 450 yataklı devlet hastanesi yapım işi, Aydın 950 Yataklı Şehir Hastanesi ikmal inşaatı yapım işi, Çankırı Merkez 400 yataklı devlet hastanesi yapımı ve Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi yapım işi gibi birçok proje aldı. Şirketin bazı hastanelerin projelerini zamanında tamamlayamadığı gerekçesiyle “ikmal” yapımı işi adı altında başka ihalelere de imza attığı belirtiliyor.

HATAY'DAKİ BETON SANTRALINA BİR DUR KARARI DAHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Hatay Samandağ’daki beton santralına verdiği kapasite artışı izni bir kez daha mahkemeye takıldı. Projeye verilen “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yaşam savunucuları, “Mahkeme kararına esas alınan bilirkişi raporunda, projenin yerleşim yerleri, okul ve tarım alanlarına yakınlığı, hava ve su kirliliğine yol açması ve yeraltı sularına zarar vermesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır” dendi.

SULTANGAZİ'DEKİ TAŞ OCAKLARINA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Sultangazi’deki Cebeci köyünde üretim yapan taş ocaklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulması karşın, faaliyetlerin devam etmesine ilişkin dün suç duyurusunda bulunuldu. Kuzey Ormanları Savunması’ndan avukat Esmanur Çağlak, “Bu taş ocağı faaliyetinin devam ettirilmesi, Kuzey Ormanları’nın yok oluşa doğru sürüklenmesi anlamına geliyor” dedi. Çağlak, “Var olan taş ocağının kapasitesinin artırılması, faaliyetine devam etmesi İstanbul halkının içme suyu kaynağının yok edilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.