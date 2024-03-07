AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'

AKP'nin Siverek adayı Ali Murat Bucak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattı. Bucak, “Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:59
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Şanlıurfa'da Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Ali Murat Bucak, AKP'nin Siverek Belediye Başkan adayı oldu.

Bucak, AKP’den aday olduktan sonra kendisine sağlanan kolaylıkları yurttaşlarla bir araya geldiği toplantıda anlattı. Bucak’ın AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattığı kısım ise özellikle dikkat çekti.

Bucak, konuyu şöyle anlattı:

“Binanın yerini nerede yapacağım? Karayollarında. Karayollarının içinde. Onu da Bekir Bozdağ’a dedim. Dedim ‘Yalnız, resmi yetiştiremeyiz. Arsa tahsili.’ Dedi, ‘Bir şey olmaz, sen başlarsan biz gerisini hallederiz.’ Yahu iktidar ne kadar güzel bir şey. Yahu biz 10 sene muhalefet, 10 sene ana muhalefet… Hiç bilmiyorduk, vali var kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…”

Bucak, Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapmıştı. Bucak daha sonra 2015’te yapılan genel seçimlerde CHP’den Şanlıurfa milletvekili adayı da olmuştu.


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