Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 20:20
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Y.E. idaresindeki 16 JYP 01 plakalı otomobil ile İ.B yönetimindeki 34 GMR 261 plakalı otomobil, kırsal Yeşilören Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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