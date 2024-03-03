Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Y.E. idaresindeki 16 JYP 01 plakalı otomobil ile İ.B yönetimindeki 34 GMR 261 plakalı otomobil, kırsal Yeşilören Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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