Şanlıurfa'da acı olay... Yangında 8 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:22
Şanlıurfa'da acı olay... Yangında 8 yaşındaki çocuk öldü
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Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti.

Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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