Şanlıurfa'da acı olay... Yangında 8 yaşındaki çocuk öldü

Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:22

Güncelleme: 29.02.2024 - 17:22

Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti.

Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.