Mardin'de seçimi kim kazandı? Mardin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Mardin'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları...
Mardinliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Mardin'de seçimi hangi aday kazandı?
MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ömer Durak, AKP'den Abdullah Erin, İYİ Parti'den Süleyman Akar, Zafer Partisi'nden Kadir Gökçen, YRP'den İbrahim Atmaca, DEM Parti'den ise Ahmet Türk başkan adayı olarak aday gösterildi.
MARDİN'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Mardin'de "Ömer Durak, Abdullah Erin, Süleyman Akar ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Mardin 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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