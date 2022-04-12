AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasındaki kaçak kat sökülüyor
Hizmet binası olarak kullanıma sokulacak yapıya Samsun Büyükşehir Belediyesi kaçak kat çıktı. İlkadım Belediyesi ekipleri kaçak katın sökümü için çalışmalara başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binası yapmak için kiraladığı 10 katlı binaya çıkılan kaçak katı, İlkadım Belediyesi mühürlemişti. Ekipler, binada söküm çalışmasına başladı.
Büyükşehir belediyesinin kullandığı hizmet binasının yetersiz olduğunu düşünen AKP’li Başkan Mustafa Demir, tarihi binayı çevreleyen “L” şeklindeki hizmet binasını yıkıp, iki katlı tarihi çarşı yapmayı planlıyor. Demir, eski hizmet binasını belediyeye ek bina olarak kullanmak için yaklaşık 3 milyon TL’ye yenilenmesi amacıyla ihaleye çıktı. Kiralanan 10 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında ise tuğla ve demir profille kaçak kat çıktığı öne sürüldü. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ekiplerimiz binaya gitti, yapı ile ilgili gerekli tutanakları tuttu. Konuyu takip ediyoruz” açıklamasında bulundu. Mühürleme işlemi sonrası 10 katlı binaya kaçak çıkıldığı belirtilen demir profillerin sökümüne başlandı.
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