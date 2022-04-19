AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nden yolcu garantili teleferik

19 Nisan 2022 Salı, 09:43

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi, ekim ayındaki meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yolcu garantili teleferik için 27 Nisan'da ihaleye çıkıyor. Yıllık 140 bin yolcu garantisi verilen teleferiği ayda 11 bin 666 kişinin, günde ise en az 388 kişinin kullanması gerekiyor.

Halk Tv'den Hava Asal'ın haberine göre, karasal iklimin hakim olduğu Afyon'da yılın en az 7 ayının kış şartlarında geçtiğini söyleyen CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal kalan 5 ayda da 140 bin yolcunun yapılacak teleferiğe binmesinin imkansız olduğunu iddia etti.

"YOLCU GARANTİLİ İHALEYE KARŞIYIZ"

Amacın yandaş şirketi zengin etmek olduğunun altını çizen Köksal "Yolcu binse de binmese de belediyenin kasasındaki hepimizin parası yolcu garantisi olarak muhtemelen döviz cinsinden ödenecek. Biz yolcu garantili ihaleye karşıyız. Bir de Afyon'un çok daha öncelikli sorunları var onların çözüme kavuşturulması gerekirken bu faydası zararı enine boyuna düşünülmemiş proje için ısrar etmeyi inanın anlamıyoruz" dedi.

'Projeyi ne olursa olsun yapacağını bir de muhalefeti bindirmeyeceğini' açıklayan AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek'in bu beyanını bir talihsizlik olarak niteleyen Köksal "Bindirilmeyecek muhalefetin de neye göre belirleneceğini merak ettiklerini" söyledi. Burcu Köksal "Kullanılmayan Zafer Havalimanı'nın, geçilmeyen köprülerin, üzerinden araç geçmeyen otoyolların, şehir merkezlerinden uzaklara kurulan hastanelerin garanti ödemeleri Hazine'den nasıl yapılıyorsa şimdi de kullanılmayan teleferiğin parası belediyeden öyle yapılacak" dedi.

"AFYON GİBİ BİR KENTTE 140 BİN YOLCU GARANTİSİNİ NASIL, NEYE GÖRE VERDİNİZ?"

CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz ise projeye tepki göstererek, “Afyon’un yararına olan her yatırımı destekleriz ancak yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilen yolcu garantili projelerin sonuçları ortada. Afyon gibi bir kentte 140 bin yolcu garantisini nasıl, neye göre verdiniz? Diye sorunca ‘Bunlar hesap bilmiyorlar’ gibi cevaplar aldıklarını" belirtti.

"Teleferiği sit alanına yapmaları yetmez gibi bir de üstüne çevresine kafeler yapılacakmış"

Afyonkarahisar Kalesi ve o bölgenin 1. Derece sit alanı olduğuna dikkat çeken Görgöz, “Bölge Afyon'un ilk kurulan ve yerleşim yeri olan bir yer. Bu yüzden kale ve çevresi korunması gereken sit alanıdır. Oraya büfe ve ticari tesis yapmak ne kadar etik? Tarihi dokuyu korumak çok önemli. Projeyi savunmak için ‘Kalenin çevresinde mahalleleri hareketlendireceğiz’ diyorlar ama 226 metre yüksekliğinde ve 701 basamağı olan kaleden aşağıya mahallelere hiç kimse inmez ve o mahallelilerden bir şey almaz" dedi.