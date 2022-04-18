MHP'li belediyeden 45 milyon TL'lik vazo!

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:27

MHP’li Kütahya Belediyesi, kentin ortasına milyonlarca lira harcayarak vazo şeklinde bir kule inşa edecek. Belediye, kentin merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Çiniciler Çarşısı’nın yanına inşa edeceği Vazo Kule projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 17 Mart’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık ise 12 Nisan’da projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini duyurdu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ÇED raporunda ise Vazo Kule’nin tam 45 milyon TL’ye inşa edileceği belirtildi. Raporda, projenin 13 bin 136 metrekarelik bir arazi üzerine inşa edileceği ve kulenin ticari amaçla seyir terası, sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılacağı da ifade edildi. Ayrıca kule bir de dönen restoran yer alacak.

Raporda milyonlarca liraya inşa edilecek Vazo Kule’nin yapım amacı ise şöyle açıklandı:

“Projenin bir bütün halinde geniş fonksiyonlu cazibe merkezi oluşturulması hedeflenmiştir. Çiniciler Çarşısı, Proje sayesinde Vazo Kule ile bir bütün halinde, diğer illerden Kütahya’ya gezmeye, alışveriş edilmesi için gelinmesine davetkâr olacaktır.

Proje; Her yaştan şehir sakinlerinin özellikle gençlerin farklı nedenlerle orada olmayı arzu edecekleri ve binada yer alan işlevleri bizzat etkin biçimde kullanacakları, sosyal iletişimi güçlendirici bir merkez olarak yorumlanmalıdır”

620 BİN TL HARCANDI BİLE

MHP’li Kütahya Belediyesi, 2020 ve 2021 yılında da kentin ortasına 70 metre yüksekliğinde inşa edileceği açıklanan Vazo Kule için daha inşaat başlamadan 620 bin 500 TL harcamıştı. Belediye, vazo projesinin “Avan ve mimari uygulamaya dönük projeleri” için pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihaleyle 25 Eylül 2020’de 310 bin TL harcadı.

Kütahya Belediyesi, 2 Nisan 2021’de “Kütahya Vazo Kule Uygulama Projeleri ve Yapım İşine İlişkin İhale Dosyası Hazırlanması İşi” adıyla pazarlık yöntemi kullanılarak düzenlenen ihaleyle 310 bin TL harcadı.

MHP’li Belediye Başkanı Alim Işık ise daha önce yaptığı açıklamada projeye ilişkin “Vazo Kule, sadece görsel bir simge olarak kalmayıp, içerisinde barındırdığı seyir terası, dönen restoran, kafeler, etkinlik alanları, bilim ve sanat merkezi, sanat galerileri gibi birçok sosyal donatı alanı ile bölgede bir cazibe merkezi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.