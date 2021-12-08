AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'dan ‘Yeliz’ savunması
Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu’nun “Arkadaşlar Yeliz konuşuyor” demesi üzerine AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Yeliz olduğunu” kabul edercesine, “sataşma” gerekçesiyle söz almak istedi.
Meclis’te 2017’de “@yelizadeley” kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının genel kurul salonundan yayın yaptığı, yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü bütçe konuşmasında “Arkadaşlar Yeliz konuşuyor” demesiyle “Yeliz” yine Genel Kurul’da gündem oldu. Bu sırada CHP’li vekiller alkışlarla “Yeliz Yeliz” sloganları da atınca Çamlı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan “sataşma gerekçesiyle” söz istedi. AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında geçen diyaloglar Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:
Çamlı: Cahiliye dönemi Arapları putlar yaparlardı, sonra o putları yerlerdi. CHP’li arkadaşlar da bir put yaptılar, canları daraldı mı o puta sarılıyorlar.
Özgür Özel: Hepimiz o gece buradaydık. Siz, takma adla şuradan yayın yapıyordunuz.
Çamlı: Yok öyle bir şey.
Özel: Yanlışlıkla kamerayı kendinize çevirdiniz, ekranda “Yeliz” yazıyordu. Bu vakayı o gecenin hoşluğu içinde bırakmayıp hâlâ inkârla ve yalanla savunuyorsanız...
AKP’LİLER DE KABUL ETTİ
Zülfü Demirbağ: Takma ismi Yeliz ama yapılan hareket çok galiz.
Çamlı: Bu “Yeliz” mevzusuyla ilgili açıklama yaptım. Kaç sefer yaptım.
Özel: Hadi canım ya, hepimiz buradaydık!
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