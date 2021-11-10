AKP'li Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

Yeliz lakabıyla tanınan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:27
AKP'li Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti
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AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Anıtkabir fotoğrafını paylaşan AKP'li Çamlı, “Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı” notunu düştü. Çamlı'nın dile getirdiği istek karşısında sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 

Çamlı'nın paylaşımı şu şekilde:

Tepkiler şu şekilde:


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