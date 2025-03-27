AKP'li Alpay Özalan 'Bir avuç rezil' dedi: Melek Baykal sert çıkıştı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:27

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar ve tepkiler dinmek bilmedi. Saraçhane’de toplanan yüz binlerce kişi ve sosyal medyada gösterilen büyük destek, sadece Türkiye’de değil dünya basınında da yankı uyandırdı.

İmamoğlu, 19 Mart’ta evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu gelişme, ülkede büyük bir tartışma başlatırken, siyasi isimlerden de süreçle ilgili çeşitli açıklamalar geldi.

ALPAY ÖZALAN’IN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Saraçhane’de günlerdir süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Saraçhane’de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!” ifadelerini kullandı.

Özalan’ın sözleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Ünlü oyuncu Melek Baykal da Özalan’ın sözlerine kayıtsız kalmayarak, sosyal medyada yapılan bir paylaşımın altına, “Bir avuç öyle mi... Yazıklar olsun... Eee buna da böyle bir konuşma yakışırdı” yorumunda bulundu.