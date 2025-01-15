AKP'li Bafra Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' operasyonu: 9 yıl parayı 'elden' almışlar!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:28

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:28

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bafra Belediyesi’ne ait Yakıntaş Mezarlığı’nda ’zimmete para geçirme’ iddialarıyla ilgili 7 Temmuz 2024 tarihinde resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Samsun polisince soruşturma yürütüldü. Yapılan soruşturma işlemlerinde banka hesap transferleri, suç görüşmeleri, bilgi sahibi ifadeleri ve Bafra Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre belediyede görevli Yasin Ş, Fikret Ş, İ.K, H.A ve E.Ş isimli şahıslarca "2015 ile 2024 yılları arasında mezarlıkta elden tahsil edilen mezar yeri ücreti karşılığında makbuz kesildiği ancak alınan paraların belediyenin hesabına yatırılmadığı" tespit edildi.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün Bafra Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerden Fikret Ş. ve Yasin Ş. isimli şahıslar tutuklama talebiyle, E.Ş, H.A ve İ.A isimli şahıslar ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikçe talep doğrultusunda Fikret Ş. ve Yasin Ş. isimli şahıslar hakkında tutuklama, E.Ş, H.A ve İ.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şahıslar Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.