AKP’li Başakşehir Belediyesi'ni deprem durdurmadı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 07:54

AKP’li Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 1 adet arsa ihale ile satışa sunulacak. Belediye, Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki 22 bin 310 metrekarelik rezerv yapı alanını

565 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, belediye tarafından Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan konut alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü”ne göre ihale edilecek. İhalede, belirlenen bedelin yüzde 50’si peşin geri kalan yüzde 50’lik kısımda 6 ay için yüzde 12.5 vade farkı eklenerek 6 ay taksitle ödeme imkânı sunuldu.

