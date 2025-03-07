Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bahçelievler'de düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:01

Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan H.A. (16) E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #BAHçelievler #silah #silahlı saldırı

İlgili Haberler

İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme
Kahvehaneye silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı!

Kahvehaneye silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı!
Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler