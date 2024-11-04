AKP'li başkan ile Başdanışman arasında derbi polemiği: En büyük kim tartışması

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Her şeye rağmen Fenerbahçe, Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı. AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç paylaşıma yanıt verdi.

AKP'li başkan ile Başdanışman arasında derbi polemiği: En büyük kim tartışması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 01:25

Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi Fenerbahçe lehine 3-2 sonuçlandı. Maçın ardından sosyal medya platformunda AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum arasında polemik yaşandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, maçın ardından X hesabından, "Her şeye rağmen Fenerbahçe, Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı. Paylaşıma yanıt veren AKP'li başkan Genç ise şu yanıtı verdi: 

"Mehmet Bey, konumuzla hiç bağdaşmıyor ancak her şeye rağmen ise; her şeye rağmen her zaman en büyük Trabzonspor'dur."

Bu yanıtın ardından bir paylaşım daha yapan Başdanışman Uçum, "Konu Fenerbahçe olunca uğraşmayın benimle kendiniz gibi benim de tamamen takım duygusuyla hakaret ettiğimi kabul edin" dedi.

Uçum'un paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #trabzonspor #trabzon

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