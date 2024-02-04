AKP'li başkan hukuksuzca inşa edilen yapıyı tanıttı

AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu seçim çalışmaları kapsamında gittiği rantsal dönüşüm tartışmalarıyla gündeme gelen Şahintepe Mahallesi’ne giderek, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları olmasına karşın temeli atılan bir inşaatta poz verdi. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00
AKP'li başkan hukuksuzca inşa edilen yapıyı tanıttı
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Cumhuriyet’e konuşan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan, “2020 İmar Uygulaması ile birlikte mahallede arsası bulunan yurttaşların arazileri başka yerlere taşındı. Yurttaşlar mağdur oldu. Yüzlerce mahalleliyle birlikte bu kararı yargıya taşıdık. Davaların birçoğunda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları aldık. Belediye Meclis kararını da mahkeme iptal etti ve istinaf aşamasında kesinleşti. Burada belediyenin kentsel dönüşüm uygulama yetkisi yok” dedi. 


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