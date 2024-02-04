AKP'li başkan hukuksuzca inşa edilen yapıyı tanıttı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Cumhuriyet’e konuşan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan, “2020 İmar Uygulaması ile birlikte mahallede arsası bulunan yurttaşların arazileri başka yerlere taşındı. Yurttaşlar mağdur oldu. Yüzlerce mahalleliyle birlikte bu kararı yargıya taşıdık. Davaların birçoğunda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları aldık. Belediye Meclis kararını da mahkeme iptal etti ve istinaf aşamasında kesinleşti. Burada belediyenin kentsel dönüşüm uygulama yetkisi yok” dedi.