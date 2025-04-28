AKP’li Başkan Tiryaki, işçilerin grev pankartını söktürttü: EPSU'dan kınama

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 04:00

Ankara'da Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, işçilerle imzalanan ek protokolü yok saydı, yan haklarını kıstı ve işçilere düşük ücret teklif etti. Belediye, iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler hakkını aramaya başladı.

Tiryaki, sendika üyesi işçileri sendikadan istifaya zorladı. İstifa etmek istemeyen işçilerin önce maaşlarını düşük yatıran Tiryaki, sonrasında ramazan ayında sendikalı 46 işçiyi kovdu. Haklarına sahip çıkamaya çalışan ve iş arkadaşlarının işten atılmasına karşı çıkan çalışanlar, belediye binasının yanındaki parka direniş çadırı kurdu. Belediye meclis toplantısında önce işçilerin kurduğu çadırla “Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” diyerek dalga geçen Tiryaki, çok geçmeden işçilerin çadırına saldırdı.

Sendika Şube Başkanı Recep Dere’ye de yumruk attığı görülen Tiryaki, sonrasında yaptığı açıklamada da işçilerden özür dilemek yerine suçlayıcı tavrına devam etti.

İŞÇİLERE AVRUPA’DAN DESTEK

İşçiler, Tiryaki’nin söz konusu tavrından sonra grev kararı alarak belediye binası önüne ‘Bu işyerinde grev vardır’ yazılı pankart astı ve nöbete başladı. Belediye, geçtiğimiz günlerde söz konusu pankartı indirdi. Sloganlar eşliğinde pankartı yeniden asan işçilere Avrupa’dan destek geldi.

47 ülkeden 217 sendika ve 8 milyon çalışanı temsil eden EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu), Altındağ Belediyesi işçileriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek AKP’li Başkan Tiryaki’yi kınayan bir metin gönderdi.

Metinde, “2024 Yerel Seçimlerinden önce imzalanan ek protokolü uygulamayı reddetmeniz ve sosyal hakları azaltmak/tamamen kaldırmak istemeniz, toplu iş sözleşmelerinin ve sendikal hakların sistematik biçimde yok sayıldığını göstermektedir. İşçilerin sendikadan istifaya zorlanması ise demokratik ilkelere ve sosyal diyalog kültürüne aykırı bir baskı ortamının varlığına işaret etmektedir” ifadeleri yer aldı. Mektupla birlikte Tiryaki “İşten çıkarılan tüm işçileri derhal göreve iade etmeye ve sendika üyelerine yönelik baskılara son vermeye, direniş çadırına ve Sayın Dere’ye yönelik fiziksel saldırı için kamusal bir özür dilemeye, Hizmet-İş Sendikası ile ulusal mevzuat ve ILO standartları çerçevesinde iyi niyetli müzakerelere başlamaya” çağırıldı.