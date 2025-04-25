Metro İstanbul'da grev başladı! İşçiler hak mücadelesinde

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:14

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı iştiraklerden Metro İstanbul’un çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev ilanı yazısını genel müdürlük binasına astı.

TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol-İş Sendikası üyesi işçiler, Esenler’de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, 14 Kasım 2024’te yetki belgesinin alınmasıyla başlayan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin, 60 günlük yasal ve ardından gelen 20 günlük arabuluculuk süresine rağmen sonuçsuz kaldığını belirtti.

GREV SÜRECİ BAŞLADI

Aktaş, “Anlaşma sağlanmadığı için arabulucu uyuşmazlık tutanağı, Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi’ne ulaşmış ve 6356 sayılı yasa gereği grev sürecimiz resmen başlamıştır” dedi.

Bugüne dek sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayan Aktaş, “Bizler günde ortalama 3,5 milyon yolcuya hizmet veren, güvenli ve konforlu yolculuk ilkesi ile çalışan, gece gündüz demeden şehrin nabzını tutan emekçileriz. Hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula, işçimizi işine, sevenleri sevdiklerine ulaştıran bizler, sadece birer taşıma personeli değil, bu şehrin ekonomik çarklarını döndüren temel gücüz” sözleriyle çalışanların rolüne dikkat çekti.

Yönetimin maaş giderlerinin büyük kısmını beyaz yakalı personele ayırdığını ve mavi yakalı çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğunu öne süren Aktaş, “Kanun gereği, 60 gün içinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş yerlerimizde grev hakkımızı kullanmak zorundayız. Çünkü artık emekçi arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu süreçte işveren tarafından olumlu bir adım atılmazsa, kararlılıkla ve birlik içinde yasal grevimizi uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grev ilanı, genel müdürlük binasına asıldı.