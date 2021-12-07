AKP'li başkandan Kanada'ya gidenler hakkında skandal sözler

07 Aralık 2021 Salı, 22:23

AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’ndaki yurttaşlarla ilgili yoksulluk hatırlatması yapıp ekmek kuryruklarından bahseden Meclis üyesine Kanada’ya giden öğrenciler üzerinden “Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş” diyerek cevap verdi. Şayir'in bu sözleri tepkilere neden oldu.

Kocaeli'de Dilovası Belediyesi'nin Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül, Dilovası'na yaptığı yatırımlardan bahseden AKP'li Belediye Başkanı Hamza Şayir’e tepki göstererek "Şu anda bu kadar müjdeyi veriyorsunuz ama insanlar Dilovası’nda aç, halk ekmek kuyruğuna giriyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz?" diye sordu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Şayir ise Tekgül’ün eleştirisine, Dilovası’ndan Kanada’ya göç eden gençler üzerinden cevap verdi.

ŞAYİR: İLTİCA ETMEK İÇİN BİZ GAYIZ DİYORLAR

Şayir, "Sizle beraber milliyetçiyim diye geçinen ilçe başkanlarımıza da söylüyorum. Çocuklarınızı oraya gönderirken posterin altında fotoğraf çekiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde ilgili parti kimse oraya üye yapıyorsunuz sonra sanal bir manşet yaptırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İrtica etmek için ‘Biz gayiz bizim cinsel haklarımıza saldırı var, burada geçinemiyoruz’ diyorlar ya" ifadelerini kullandı.

Şayir’in bu sözlerinin ardından canlı yayınlanan Dilovası Belediye Meclisi, belediyenin sayfasından kaldırıldı.

Dilovası’nda 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Kanada’ya göç ettiği iddia ediliyor.